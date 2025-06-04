Совфед назначил судью Жаркову заместителем председателя Конституционного суда РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации назначил судью Людмилу Жаркову заместителем председателя Конституционного суда РФ.

За это решение верхняя палата парламента проголосовала в среду на заседании, в котором принял участие глава КС РФ Валерий Зорькин.

"Людмила Михайловна является одним из опытнейших судей, с 1997 года является судьёй Конституционного суда Российской Федерации и, могу сказать, коллеги, что обладает огромным авторитетом в юридическом сообществе", - сказал на заседании палаты глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



