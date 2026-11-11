Задымление произошло на калийной шахте "Еврохима" в Пермском крае

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Пермском крае в Березниках в шахте загорелась бурильная машина, сообщило краевое МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 5:37 по Москве.

"Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная площадь пожара составила 3 квадратных метра", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ООО "Еврохим - Усольский калийный комбинат" "Интерфаксу" сказали, что произошло задымление. Всех сотрудников шахты оперативно вывели на поверхность и никто из них не пострадал.

Для предотвращения подобных инцидентов на предприятии проведут внутреннее расследование, выяснят причины произошедшего и примут соответствующие меры.