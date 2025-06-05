Поиск

Фигурантам дела о похищении блогера в Москве предъявлены обвинения

Фигурантам дела о похищении блогера в Москве предъявлены обвинения
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Шестерым фигурантам дела о похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве предъявлены обвинения, а сам он стал подозреваемым в возбуждении национальной ненависти, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале СКР.

В РоссииПо факту похищения блогера на Ярославском вокзале возбуждено уголовное делоПо факту похищения блогера на Ярославском вокзале возбуждено уголовное делоЧитать подробнее

Как отметили в ведомстве, в рамках расследования "шести лицам предъявлены обвинения".

"В настоящее время продолжается активная работа с фигурантами дела. Для установления всех обстоятельств проводятся очные ставки. Сегодня следователи столичного СК России намерены обратиться в Замоскворецкий районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых", - заявили в СКР.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, следствием изучены видеозаписи блогера. "Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения", - говорится в сообщении.

"На основании этого следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Накануне в МВД и СКР сообщили о задержании шестерых подозреваемых в похищении блогера на Ярославском вокзале. В ведомстве не сообщили имени потерпевшего, между тем, по данным СМИ, им является Арег Щепихин.

Позднее в пресс-центре МВД также сообщили, что проводится проверка провокационных видеороликов блогера.

СКР Москва Ярославский вокзал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуратура Москвы сообщила о схеме мошенничества через просьбу перезвонить

В Москве на участке внешней стороны ТТК скорость ограничат до 60 км/ч из-за частых аварий

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Власти Москвы предложили заменить монорельс на парковое пространство

Власти Москвы предложили заменить монорельс на парковое пространство

Гроза и дождь ожидаются в Москве в воскресенье

Гроза и дождь ожидаются в Москве в воскресенье

В подмосковном Красногорске горит ангар на площади 4 тыс. кв.м

В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб

Роспотребнадзор разрешил купаться в семи зонах отдыха в Москве

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Обломки БПЛА упали на проспекте Вернадского в Москве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });