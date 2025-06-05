Фигурантам дела о похищении блогера в Москве предъявлены обвинения

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Шестерым фигурантам дела о похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве предъявлены обвинения, а сам он стал подозреваемым в возбуждении национальной ненависти, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале СКР.

Как отметили в ведомстве, в рамках расследования "шести лицам предъявлены обвинения".

"В настоящее время продолжается активная работа с фигурантами дела. Для установления всех обстоятельств проводятся очные ставки. Сегодня следователи столичного СК России намерены обратиться в Замоскворецкий районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых", - заявили в СКР.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, следствием изучены видеозаписи блогера. "Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения", - говорится в сообщении.

"На основании этого следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Накануне в МВД и СКР сообщили о задержании шестерых подозреваемых в похищении блогера на Ярославском вокзале. В ведомстве не сообщили имени потерпевшего, между тем, по данным СМИ, им является Арег Щепихин.

Позднее в пресс-центре МВД также сообщили, что проводится проверка провокационных видеороликов блогера.