Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в ночь на четверг в акватории Авачинского залива у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 89 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 38 км под морским дном.

По данным МЧС, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.