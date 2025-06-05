Хуснуллин не исключил сильное сокращение ввода жилья в 2027 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил опасения о том, что в 2027 году в России не будет ввода жилья или он сильно сократится. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестей" со ссылкой на интервью чиновника телеканалу "Россия 24".

"Конечно, дальше я вижу серьезную, такую нехорошую тенденцию, что останавливаются новые проекты. Вот это означает, что в 2027 году не будет ввода жилья или будет значительно меньше. Это первый тревожный фактор", - сказал он.

Он отметил, что также следует опасаться затягивания строительства застройщиками, так как им не хватает денег для размещения на счетах эскроу.

Ранее Хуснуллин говорил о том, что для выполнения задачи по обновлению трети жилого фонда к 2030 году необходимо принять меры поддержки, направленные на сохранение темпов ввода жилья. "У нас приросло большое количество новых проектов, мы пока не упали по вводу, и в 2025 году мы совершенно точно сдадим не менее 100 млн кв.м. А вот чтобы не провалиться в 2026-2027 годах, решения нужно принять сейчас и начинать их исполнять", - сказал Хуснуллин журналистам на заседании рабочей группы комиссии Государственного совета по направлению нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".

По данным Росстата, в 2024 году объем жилищного строительства в стране составил 107,8 млн кв.м. Относительно 2023 года ввод сократился на 2,4% - это первое снижение с 2018 года.