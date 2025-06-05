Подрядчик хочет через суд взыскать с Якутугля "Мечела" 4,2 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ООО "СГТ-Восток" подало в Арбитражный суд Якутии иск о взыскании с АО ХК "Якутуголь" (входит в группу "Мечел") 4,15 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил 3 июня и пока не принят к производству. Суть требований в картотеке не называется.

Согласно картотеке, история судебных разбирательств между "СГТ-Восток" и "Якутуглем" ведется с 2019 года. Стороны направляли в отношении друг друга более десятка исков о взыскании неустоек, о нарушении сроков оплаты по договорам, невыполнении требований заключенных соглашений и прочее.

В настоящее время в суде находятся еще три иска "СГТ-Восток" к "Якутуглю", суммарно на 155,4 млн рублей.

Согласно документам, "СГТ-Восток" выполняет для "Якутугля" ряд комплексных работ, в том числе: бурение взрывных скважин, погрузку и перевозку горной массы, содержание дорог и пунктов разгрузки и др.

ООО "СГТ-Восток" зарегистрировано в июле 2017 года в Нерюнгри (Якутия) с уставным капиталом 1 млн рублей. Основной вид деятельности - "подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых".

"Якутуголь" является одной из крупнейших угледобывающих компаний России, объединяет разрезы "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительную фабрику и сервисные предприятия.