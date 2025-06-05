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Дело о теракте возбуждено по факту подрыва ж/д путей в Воронежской области

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР) расследует обстоятельства подрыва железнодорожных путей в Воронежской области в рамках уголовного дела о теракте, сообщили в ведомстве.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале СКР.

Ранее в четверг губернатор Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области из-за повреждения полотна.

Позднее ФСБ заявила, что железнодорожные пути в Воронежской области были повреждены в результате подрыва, есть основания для возбуждения дела по статье о теракте.

"Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", - сообщал Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, "в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить, и таким образом избежать человеческих жертв".

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.

Эти инциденты также расследуются по статье о теракте.

СКР Воронежская область
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