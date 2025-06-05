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Несколько поездов остановлены из-за повреждения ж/д полотна в Воронежской области

Несколько поездов остановлены из-за повреждения ж/д полотна в Воронежской области
Фото: Иван Шаповалов/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов из-за повреждения полотна, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

"На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте", - написал он в своем телеграм-канале.

Гусев отметил, что на месте находится аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

"Ситуацию держу на личном контроле", - добавил губернатор.

В свою очередь пресс-служба ЮВЖД объявила, что "в связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково - Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено".

"В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативный штаб.


Александр Гусев Воронежская область ЮВЖД
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