Ж/д движение в Воронежской области открыто по одному пути

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - РЖД запустили движение по одному пути в Воронежской области, приостановленное из-за обнаруженного повреждения железнодорожного полотна.

"После проверки инфраструктуры открыто движение по одному пути перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области. Ведутся работы по восстановлению движения по второму пути. Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Ранее о повреждении железнодорожного полотна на юге Воронежской области сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Юго-Восточной железной дороги (филиал РЖД), поврежден один путь.

Движение более двух десятков пассажирских поездов было приостановлено. Теперь они идут с опозданием от 2 до 4 часов.