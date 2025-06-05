Железнодорожные пути в Воронежской области повреждены в результате подрыва

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила, что железнодорожные пути в Воронежской области были повреждены в результате подрыва, есть основания для возбуждения дела по статье о теракте.

"Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По первым признакам имеются все основания для возбуждения уголовного дела по статье "терроризм", добавили в ФСБ.

"В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить, и, таким образом, избежать человеческих жертв", - отмечают в ЦОС.

Там добавили, что все обстоятельства происшествия расследуются, проводится осмотр места ЧП.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области из-за повреждения полотна.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил позднее, что все три инцидента квалифицированы как теракты.