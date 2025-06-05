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Советник президента РФ выступила за изучение произведений Пушкина с 1 по 11 класс

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Произведения Александра Пушкина должны присутствовать в школьной программе с 1 по 11 класс, ученики старших классов не могут перерасти его произведения, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

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"Позвольте мне особо подчеркнуть, накануне Пушкинского дня, что не может ученик старших классов перерасти Пушкина, остаться без Пушкина, как это происходит сейчас. Пушкин должен присутствовать в программе с 1 по 11 класса, его духовная эволюция, как мне кажется, для растущего человека очень важна", - сказала Ямпольская на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

В ноябре 2023 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фоне слухов об исключении из списка произведений к ЕГЭ по литературы произведений Пушкина, заявлял, что речи об исключении произведений Александра Пушкина из школьной программы нет, их изучению в средней школе отводится до 15% времени в программе.

Тогда же он уточнял, что в 10-х и 11-х классах творчество Пушкина изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классические произведения используются и для итоговой государственной аттестации, напомнил Кравцов.


Александр Пушкин Елена Ямпольская
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