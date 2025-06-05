Советник президента РФ выступила за изучение произведений Пушкина с 1 по 11 класс

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Произведения Александра Пушкина должны присутствовать в школьной программе с 1 по 11 класс, ученики старших классов не могут перерасти его произведения, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Позвольте мне особо подчеркнуть, накануне Пушкинского дня, что не может ученик старших классов перерасти Пушкина, остаться без Пушкина, как это происходит сейчас. Пушкин должен присутствовать в программе с 1 по 11 класса, его духовная эволюция, как мне кажется, для растущего человека очень важна", - сказала Ямпольская на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

В ноябре 2023 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фоне слухов об исключении из списка произведений к ЕГЭ по литературы произведений Пушкина, заявлял, что речи об исключении произведений Александра Пушкина из школьной программы нет, их изучению в средней школе отводится до 15% времени в программе.

Тогда же он уточнял, что в 10-х и 11-х классах творчество Пушкина изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классические произведения используются и для итоговой государственной аттестации, напомнил Кравцов.



