Минпросвещения подготовило список произведений для внеклассного чтения

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомством подготовлен список произведений для внеклассного чтения.

"Сегодня у нас единая программа по литературе, на основе которой делается государственный учебник, о котором Елена Александровна (Ямпольская, советник президента РФ - ИФ) сказала, и в течение двух лет, мы договорились, такой учебник будет (...) И мы подготовили список той литературы дополнительной, внеклассной, которая должна быть в каждой библиотеке", - сказал Кравцов на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России с участием президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, он сообщил, что в стране впервые проведен мониторинг школьных библиотек. "Он проводился три месяца, и мы проанализировали все школьные, все 39 тысяч школьных библиотек (...) Действительно есть потребность в качественной литературе. То есть если в целом посмотреть, литература есть в школьной библиотеке, но вопрос ее качества", - добавил Кравцов.

Министр уточнил, что в течение месяца планируется представить перечень библиотек, которым необходимы книги. Эту потребность планируется решить до 2030 года.