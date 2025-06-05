Минпросвещения РФ готово скорректировать программу по литературе для школ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ готово внести изменения или дополнения в школьную программу по литературе и дополнить ее произведениями для изучения, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская во время заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России с участием президента РФ Владимира Путина выразила мнение, что произведения Александра Пушкина должны присутствовать в школьной программе с 1-го по 11-й класс, ученики старших классов не могут перерасти его произведения. Позже на совещании Путин попросил прокомментировать этот вопрос Кравцова.

"С учетом программы, с учетом экспертов - да (программа по литературе для начальных, средних и старших классов выстроена - ИФ). Есть единая программа, которую мы утвердили, и с Еленой Александровной как раз проговаривали, все те произведения Александра Сергеевича Пушкина и других наших классиков там отражены и в основной, и в дополнительной программе. Но если какие-то нужно внести изменения, мы всегда открыты, готовы поправить что-то, дополнить", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос выстроена ли уже программа по литературе для начальных и старших классов.

Он уточнил, что "у нас в единой программе по литературе изучение Александра Сергеевича Пушкина начинается с начальной школы: и сказки Пушкина, и стихотворения Пушкина". Кравцов напомнил, что ранее для школ существовала примерная программа, поэтому каждая из школ могла самостоятельно определять, какие произведения будут изучаться.

"Не всегда в школах должное внимание уделяли, в том числе изучению Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня большая часть программы посвящена изучению наших отечественных поэтов, писателей", - добавил Кравцов.

В ноябре 2023 года Кравцов на фоне слухов об исключении из списка произведений к ЕГЭ по литературе творчества Пушкина заявлял, что речи об исключении этих произведений из школьной программы не идет, их изучению в средней школе отводится до 15% времени.

Тогда же он уточнял, что в 10-х и 11-х классах творчество Пушкина изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классические произведения используются и для итоговой государственной аттестации, напомнил Кравцов.