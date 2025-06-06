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Столичный аэропорт Внуково приостановил работу

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на обслуживание рейсов введены в московском аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в пятницу утром.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.

Ранее Кореняко сообщал об аналогичных ограничениях в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в аэропортах Калуги и Саратова.

Внуково Домодедово Жуковский
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