Столичный аэропорт Внуково приостановил работу

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на обслуживание рейсов введены в московском аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в пятницу утром.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.

Ранее Кореняко сообщал об аналогичных ограничениях в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в аэропортах Калуги и Саратова.