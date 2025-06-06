Патриарх Кирилл вручил Лукашенко высшую награду Русской православной церкви

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в пятницу в Минске высшую награду Русской православной церкви, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Патриарх вручил президенту орден святого Даниила Московского I степени - высшую награду Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл прибыл в минувший четверг в Белоруссию для участия в праздновании 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.