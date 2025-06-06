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Песков назвал удары РФ по целям на Украине ответом на "теракты киевского режима"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ночные удары РФ по целям на Украине являются ответом на "террористические акты киевского режима", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все, что происходит в рамках специальной военной операции, всё, что делается нашими военными ежедневно, - это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрёл все характеристики террористического режима", - сказал Песков журналистам в пятницу.

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Так он ответил на вопрос о том, являются ли сегодняшние удары РФ по территории Украины "тем самым ответом" на атаки Киева, о котором президент РФ Владимир Путин предупредил своего коллегу Дональда Трампа в недавнем телефонном разговоре.

"Что что касается конкретно ночных ударов то, если вы внимательно читали заявление министерства обороны, там написано, что (удары нанесены - ИФ) в ответ на террористические акты киевского режима", - сказал Песков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков РФ Украина
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