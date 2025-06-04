Поиск

Трамп подтвердил Путину, что Украина не предупреждала США об ударах по аэродромам в России

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сказал в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что США не были заранее проинформированы об ударах по военным аэродромам в России, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом (ударах по военным аэродромам) заранее проинформированы", - сказал Ушаков.

3 июня о том, что Киев не предупредил заранее президента США Дональда Трампа о готовящейся атаке дронов на аэродромы, официально заявили в Белом доме. До того об этом же сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.

Как заявляли ранее в Минобороны России, 1 июня Украина атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

Дональд Трамп США Украина Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле напомнили, что Россия согласилась только на переговоры с украинской делегацией

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Что произошло за день: среда, 4 июня

Владимир Путин провел первый разговор с папой римским Львом XIV

Владимир Путин провел первый разговор с папой римским Львом XIV

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Иран

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Иран

Туроператоры сообщили о росте спроса на шенгенские визы на 50-60% в 2025 году

По факту похищения блогера на Ярославском вокзале возбуждено уголовное дело

По факту похищения блогера на Ярославском вокзале возбуждено уголовное дело

В России рост цен на картофель почти остановился

Инфляция в России с 27 мая по 2 июня составила 0,05%, годовая замедлилась до 9,7%

Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6486 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });