Трамп подтвердил Путину, что Украина не предупреждала США об ударах по аэродромам в России

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сказал в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что США не были заранее проинформированы об ударах по военным аэродромам в России, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом (ударах по военным аэродромам) заранее проинформированы", - сказал Ушаков.

3 июня о том, что Киев не предупредил заранее президента США Дональда Трампа о готовящейся атаке дронов на аэродромы, официально заявили в Белом доме. До того об этом же сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.

Как заявляли ранее в Минобороны России, 1 июня Украина атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.