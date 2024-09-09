Гендиректор МАГАТЭ назвал условие для запуска реакторов ЗАЭС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Перезапуск реакторов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не будет проводиться до тех пор, пока не удастся решить все вопросы, связанные с безопасностью станции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Исходим из того, что в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ реакторы не будут перезапускать до тех пор, пока вооруженный конфликт ставит под угрозу ядерную безопасность и физическую безопасность самой станции", - говорится в его заявлении.

Гросси напомнил, что реакторы сейчас находятся в режиме холодного останова.

"Работа МАГАТЭ на территории ЗАЭС вносит важный вклад в снижение риска ядерного инцидента", - добавил он.

По оценке Гросси, "ситуация на ЗАЭС остается сложной". "Риск ядерного инцидента увеличивается из-за регулярных взрывов (близ станции - ИФ), атак дронов, стрельбы. Наблюдались, в частности, и неоднократные приостановки внешней подачи электроэнергии", - заявил он.

Глава МАГАТЭ напомнил, что в августе 2024 года произошел пожар в градирне ЗАЭС. "Не исключено, что из-за повреждений придется разобрать градирню", - считает он.

В августе директор станции Юрий Черничук заявлял, что сепарационные устройства, расположенные в градирне Запорожской АЭС, выгорели после обстрела со стороны ВСУ, сооружение необходимо капитально ремонтировать.

"Сепарационные устройства полностью выгорели (...) Строительные несущие конструкции, на которых это все сооружение крепится, также подвергались воздействию огня (...)То, что здесь придется проводить капитальный ремонт с восстановлением сепарационных устройств, - это однозначно", - сказал Черничук.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом"). На станции постоянно дежурят эксперты МАГАТЭ.