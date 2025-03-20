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На ЗАЭС начался плановый ремонт электрооборудования пятого энергоблока

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к плановому ремонту электрооборудования пятого энергоблока Запорожской АЭС, сообщили в четверг представители станции.

"На Запорожской АЭС начался плановый ремонт трансформаторов 5-го энергоблока", - сказано в телеграм-канале станции.

Специалисты обновят маслоохладители блочного трансформатора, выполнят чистку трубных досок и замену резиновых уплотнений, проведут техобслуживание систем пожаротушения, автоматики и релейной защиты, проведут испытания ограничителей перенапряжения и другие необходимые работы.

"Плановый ремонт – важный этап в обеспечении надежной работы оборудования. Он позволяет проверить и контролировать все системы и узлы трансформаторов, что гарантирует их стабильную и безопасную эксплуатацию в будущем", - пояснили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС ФГУП "Запорожская АЭС" АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Росэнергоатом
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