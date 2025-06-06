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Для водоснабжения Запорожской АЭС начали строить плавучую насосную станцию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия приступила к сооружению плавучей модульной насосной станции, которая решит все проблемы водоснабжения ЗАЭС в случае ее вывода на проектную мощность, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

"Всем известны проблемы с водоснабжением, вызванные разрушением Каховской дамбы, поэтому в моменте дополнительными одиннадцатью скважинами мы обеспечиваем полную безопасность и уже приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции с мощностью до 80 тысяч кубометров в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков на проектную мощность", - сказал он журналистам.

В этот же день Лихачев сообщил, что уже подготовлен комплексный план поэтапного ввода Запорожской АЭС, план сейчас проходит согласование в правительстве.

ЗАЭС Алексей Лихачев Росатом Запорожская АЭС
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