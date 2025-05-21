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План по выводу Запорожской АЭС на полную мощность проходит этап согласований

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" имеет план по выводу на полную мощность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сейчас он находится на этапе согласований, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Все живут мечтой подъёма станции. (...) У нас разработан план вывода на полную мощность Запорожской АЭС. План походит межведомственные согласования у регуляторов Минэнерго", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

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По мнению главы "Росатома", для вывода ЗАЭС на полную мощность необходимо решить четыре основные задачи: восстановление водоснабжения, замена электросетей, восстановление железнодорожной инфраструктуры, а также нужно решить проблему с американским топливом.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учреждённое АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС Росатом Алексей Лихачев
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