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Житель белгородского поселка ранен из-за сброса взрывустройства с БПЛА

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночных воздушных атаках ВСУ в нескольких населенных пунктах, есть раненый.

"Сегодня ночью в поселке Хотмыжск (Грайворонский округ - ИФ) в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию частного дома ранен мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь в городской больнице №2 Белгорода, jy отпущен на амбулаторное лечение. Повреждены остекление дома, газовая труба и автомобиль", - написал Гладков в Telegram.

В селе Головчино Грайворонского округа от детонации дрона были повреждены два частных дома, легковой автомобиль и газовая труба.

В Борисовском районе также ночью по селу Березовка с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Повреждены частный дом и автомобиль, уничтожены огнём гараж и одна машина.

По информации Гладкова, накануне в медицинское учреждение обратилась женщина, пострадавшая во время обстрела в посёлке Пролетарский Ракитянского района 1 июня. У неё диагностировали баротравму, лечение проходит амбулаторно.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Хотмыжск Головчино Белгородская область Грайворонский округ
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