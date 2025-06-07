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Российские военные нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ за ночь

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В ночь на субботу силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 00.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ беспилотники ВСУ
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