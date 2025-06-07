Поиск

Закон об особенностях продажи БАДов в РФ подписан президентом РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях регулирования применения биологически активных добавок (БАДов), сообщает официальный портал правовой информации.

Закон запрещает распространение информации, содержащей предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, если их распространение в рознице под запретом.

Закон вводит механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже.

Согласно закону, при оказании гражданам медицинской помощи допускается назначение им медицинскими работниками в порядке, установленном Минздравом по согласованию с Роспотребнадзором, зарегистрированных БАДов, включенных в перечень БАДов и отвечающих установленным правительством РФ критериям качества БАДов.

В перечень БАДов включаются в том числе произведенные в РФ, отвечающие установленным правительством РФ критериям качества биологически активных добавок и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Перечень БАДов и перечень показаний к их применению утверждаются Минздравом России по согласованию с Роспотребнадзором.

Правительство РФ вправе устанавливать особенности регулирования применения БАДов, а также особенности их регистрации в целях установления упрощенного порядка передачи (в том числе в электронной форме) в Роспотребнадзор.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, присутствовавшая на заседании при рассмотрении закона в парламенте, отметила, что это крайне важный и актуальный закон, который позволит наводить порядок на рынке БАДов.

"Я уверена, что совместными усилиями мы наведем порядок на рынке и обеспечим здоровье населения РФ в этой части", - сказала она.

БАД Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент России подписал закон о легализации гостевых домов

Президент России подписал закон о легализации гостевых домов

Силы ПВО с вечера пятницы уничтожили 25 дронов над Курской областью

Российские военные нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ за ночь

Погода на юге России будет способствовать прогреву воды в Черном море

Погода на юге России будет способствовать прогреву воды в Черном море

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации с 14:30 пятницы 82 дронов ВСУ

Что произошло за день: пятница, 6 июня

Суд арестовал на два месяца редактора URA.RU Аллаярова

Суд арестовал на два месяца редактора URA.RU Аллаярова

Мерц после переговоров с Трампом выразил уверенность, что США не выйдут из НАТО

Мерц после переговоров с Трампом выразил уверенность, что США не выйдут из НАТО

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

Суд арестовал активы главы СД "Вымпелкома" Торбахова на 1,6 млрд рублей

Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });