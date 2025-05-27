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Закон об особенностях продажи БАДов в РФ принят Госдумой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об особенностях регулирования применения биологически активных добавок (БАДов).

Закон запрещает распространение информации, содержащей предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми запрещена.

Закон вводит механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже.

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Согласно закону, при оказании гражданам медицинской помощи допускается назначение им медицинскими работниками в порядке, установленном Минздравом по согласованию с Роспотребнадзором, зарегистрированных БАДов, включенных в перечень БАДов и отвечающих установленным правительством РФ критериям качества БАДов.

В перечень БАДов включаются БАДы, в том числе произведенные в РФ, отвечающие установленным правительством РФ критериям качества биологически активных добавок и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Перечень БАДов и перечень показаний к их применению утверждаются Минздравом России, по согласованию с Роспотребнадзором.

Правительство РФ вправе устанавливать особенности регулирования применения БАДов, а также особенности их регистрации в целях установления упрощенного порядка передачи (в том числе в электронной форме) в Роспотребнадзор.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Госдума
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