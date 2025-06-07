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Сотрудник склада пострадал при пожаре в Ростовской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник склада полимерных труб пострадал при пожаре в Азове (Ростовская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Получил ожоги работник 1978 года рождения. Он доставлен в больницу", - сказал представитель ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в 11:50. В тушении задействованы 37 человек и 13 единиц техники. Пожар был локализован в 13:26 на площади 2 тыс. кв. метров.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на складе.

Ростовская область
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