Обрушение кровли произошло на горящем складе в подмосковном Пушкине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Кровля горящего склада в Пушкине обрушилась на площади 13 тыс. кв. м, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в субботу.

"В 20:46 произошло обрушение кровли на площади 13 тыс. кв. м", - сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что огонь охватил склад на западной окраине подмосковного города Пушкино. На складе находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны. Сообщалось, что площадь пожара составляла 8,1 тыс. кв. м. Затем площадь увеличилась до 21 тыс. кв. м.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что группировка сил и средств увеличена до 100 человек и 27 единиц техники. Помимо этого, в готовность приведены пожарно-спасательные подразделения из Москвы.