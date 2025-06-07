Пожар на складе в подмосковном Пушкине локализован на площади 21 тыс. кв. м

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе в подмосковном Пушкине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"Пожар локализован на площади 21 тыс. кв. м", - сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что огонь охватил склад на западной окраине подмосковного города Пушкино. На складе находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.

По последним данным, произошло обрушение кровли склада на площади 13 тыс. кв. м. К тушению привлечены более 100 человек и 27 единиц техники. Помимо этого, в готовность приведены пожарно-спасательные подразделения из Москвы.