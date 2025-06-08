Силы ПВО нейтрализовали 61 украинский БПЛА в восьми регионах России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - 61 украинский дрон был нейтрализован ночью в восьми регионах России, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточняется, беспилотники были сбиты в период с 23:00 по Москве 7 июня до 07:30 8 июня.

"Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым", - заявили в ведомстве.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на воскресенье на подлете к столице были сбиты девять украинских беспилотников. Власти Калужской области сообщили о семи нейтрализованных БПЛА. В Тульской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском "Азоте", пострадали два человека.