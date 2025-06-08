В Курской области восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки БПЛА

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В населенных пунктах Рыльский, Глушковский и Кореневский Курской области восстановлена подача электроэнергии, нарушенная в воскресенье днем в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Аварийные бригады ПАО "Россети" восстановили подачу электричества", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Хинштейн сообщал об ударе украинского беспилотника по подстанции 110 кВ "Рыльск", после чего остались без света Рыльский район и частично Глушковский и Кореневский.