Хинштейн сообщил о погибшем и раненых в Рыльском районе в результате ракетного удара

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Рыльском районе Курской области под ракетный удар попал культурно-досуговый центр имени Гранина в селе Пригородная Слободка, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По предварительным данным, погиб 64-летний мужчина и еще пять человек пострадали. У главного инженера и двух сторожей центра - осколочные ранения, ушибы, переломы. Еще две женщины получили контузию.

В результате ракетного удара повреждения получила крыша здания досугового центра, остекление, фасад здания музея. Крыша центра загорелась - площадь составила порядка 400 кв. метров.