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Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", - говорится в сообщении.

Нижний Новгород Казань Саратов
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