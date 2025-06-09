Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", - говорится в сообщении.