В аэропорту Иркутска таможенники изъяли партию игрушек лабубу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В аэропорту Иркутска сотрудники таможни обнаружили 282 упаковки с игрушками лабубу у пассажира, прибывшего авиарейсом из Пекина, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

"Партия признана коммерческой. Игрушки изъяты и направлены на экспертизу для определения их стоимости", - говорится в сообщении.

Пассажир сказал, что приобрел игрушки в Китае для перепродажи в России.

Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров).

Лабубу - коллекционные плюшевые игрушки в виде монстров с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. Они созданы гонконгским дизайнером Касингом Лунгом.