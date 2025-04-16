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Опрос BofA показал, что пессимизм инвесторов по доллару США достиг максимума с 2006 года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пессимизм крупных инвесторов по отношению к перспективам изменения курса доллара США достиг максимума за последние два десятилетия, показывают результаты опроса Bank of America.

Обесценивания американской валюты в ближайшие 12 месяцев ожидает 61% респондентов, что является самым высоким показателем с мая 2006 года.

В этом году доллар подешевел на 9% относительно корзины основных валют, и его падение ускорилось с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил об импортных пошлинах в начале апреля.

При этом рекордное число мировых инвесторов (53%) намерены сократить долю американских акций в своих инвестпортфелях.

Изменение настроений стало очевидным после того, как ставки на акции "великолепной семерки" (крупнейшие технологические компании США) впервые более чем за два года были сброшены с первого места в качестве самой популярной торговой идеи, уступив место золоту, которое является традиционным убежищем во времена глобальной неопределенности, пишет Financial Times.

Капитализация компаний из S&P 500 рухнула более чем на $5 трлн за три дня после того, как Трамп объявил о всеобъемлющих пошлинах на импорт 2 апреля, что вызвало опасения рецессии в мировой экономике.

Результаты опроса BofA говорят о снижении аппетита к риску среди управляющих фондами. Инвесторы стали выбирать более безопасные активы, включая облигации, денежные средства и "защитные" акции (компании из сферы здравоохранения и коммунальных услуг).

Ослабления темпов роста мировой экономики в течение следующих 12 месяцев ожидают 82% участников опроса - это также является рекордом. Два месяца назад число пессимистов и оптимистов было примерно равным.

При этом 80% респондентов назвали рецессию, вызванную торговыми войнами, самым большим риском.

BofA проводил опрос 4-10 апреля, в нем приняли участие свыше 160 инвесторов, под управлением которых находятся активы на сумму почти $390 млрд.

США Bank of America Дональд Трамп
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