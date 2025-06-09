Минобороны сообщило о 212 БПЛА, сбитых за сутки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что в течение суток российские военные сбили 212 беспилотников вооруженных сил Украины.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Силами Черноморского флота уничтожены два украинских безэкипажных катера.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах", - сообщили в Минобороны.