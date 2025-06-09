ЦППК предлагает пассажирам бесплатную питьевую воду из-за жары

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают бесплатную питьевую воду на вокзалах и станции "Тушинская" второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) из-за жары, сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня сотрудники ЦППК предлагают пассажирам бесплатную питьевую воду с 14 до 17 часов", - говорится в сообщении.

В частности, воду раздают в местах отправления пригородных поездов на Ярославском, Курском, Савеловском, Казанском, Белорусском, Киевском и Павелецком вокзалах столицы, а также на станции "Тушинская" МЦД-2.

Ранее сообщалось, что жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве с 7 по 9 июня.



