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Площадь природных пожаров в Забайкалье за неделю возросла с 1 млн до 2,5 млн га

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Площадь природных пожаров в Забайкальском крае превысила 2,5 млн га, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в понедельник.

2 июня МЧС сообщало, что в регионе действует 61 лесной пожар на площади более чем 1 млн 26 тыс. га.

"В настоящее время в регионе из 573 пожаров, зафиксированных на 2,5 млн гектарах, потушены 554", - заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что оставшиеся 19 возгораний на 347 га планируют потушить за полторы недели. При этом 90% площади пожаров приходится на три района Забайкальского края: Хилокский, Читинский и Улетовский. В этих районах бушуют пять пожаров.

По информации министерства, в регионе сохраняется сухая и ветреная погода. "За первую неделю июня выпало в 37 раз меньше месячной нормы осадков, в мае был 11-кратный дефицит осадков. Такой неблагоприятный прогноз сохранится", - сказали в ведомстве.

Как отметил глава МЧС РФ Александр Куренков, которого цитирует пресс-служба ведомства, "ситуация с прохождением пожароопасного сезона на территории Забайкальского края остается напряженной и требует особого внимания".

Всего с начала осложнения лесопожарной обстановки в Забайкальском крае пожарные защитили 162 населенных пункта и 90 объектов экономики края.

С 7 апреля в Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, 23 апреля было принято решение установить режим ЧС федерального уровня.

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