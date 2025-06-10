Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч во вторник утром выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Облако пепла переместилось примерно на 5 км к западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что шлейф распространяется вглубь полуострова, на его пути населенных пунктов нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.