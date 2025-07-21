Трещины появились в помещениях краевой больницы на Камчатке после землетрясения

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Трещины появились в некоторых помещениях краевой больницы в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения, которое произошло вечером в воскресенье возле Камчатки, сообщает пресс-служба больницы на своей странице в телеграм-канале.

"В настоящий момент руководство и заведующие отделениями оценивают последствия землетрясений в больнице: в некоторых помещениях осыпалась штукатурка, появились трещины", - говорится в сообщении.

Предварительно, серьезных повреждений здания больницы не получили.

По данным пресс-службы, во время сильного землетрясения сотрудники краевой больницы продолжали оказывать помощь пациентам в штатном режиме, обеспечивая безопасность и спокойствие всех находящихся там пациентов.

Часть пациентов из отделений, расположенных в зонах риска, вывели на улицу, чтобы обеспечить дополнительную безопасность.

"Оборудование работает, медпомощь пациентам оказывается", - цитирует пресс-служба слова заместителя главного врача по хирургии Олега Кузьменкова.

Как сообщалось, в воскресенье вечером произошла серия землетрясений возле Камчатки, самый сильный толчок по интенсивности доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы с документами, многие предпочли ночевать на дачах. В торговых центрах падали товары с полок.

Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 местного времени воскресенья (13:00 мск). Афтершоки фиксировались всю минувшую ночь и продолжаются до сих пор, сила подземных толчков доходила ночью до четырех баллов.

Ученые, МЧС, профильные ведомства продолжают наблюдение за сейсмической обстановкой в регионе.