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ФАС проверит ценообразование на услуги онлайн-кинотеатров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проверит онлайн-кинотеатры на предмет обоснованности ценообразования и предложения дополнительных услуг пользователям.

Как заявил журналистам руководитель ведомства Максим Шаскольский, рынок онлайн-кинотеатров привлек внимание ФАС в процессе оценки состояния различных цифровых рынков.

"Там непрозрачная система ценообразования: потребители жалуются на то, что они (онлайн-кинотеатры - ИФ) подключают пакеты, а потом сыпятся постоянно какие-то платежи", - сказал он.

"Поэтому мы сейчас будем изучать этот рынок и искать там способы, чтобы он был сбалансирован, чтобы интересы потребителей были учтены и не было дискриминации", - добавил глава ФАС.

Максим Шаскольский ФАС
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