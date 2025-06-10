Вице-губернатор Владимирской области арестован по обвинению в получении взятки

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на месяц и 30 суток первого вице-губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.

Замгубернатора обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, Ремиге грозит наказание на срок от 8 до 15 лет колонии.

Подробностей уголовного дела в суде не уточнили.