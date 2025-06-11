Закон о создании ГИС Антикартель принят в третьем чтении

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает правовые основы создания государственной информационной системы для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений (ГИС Антикартель).

Законопроект № 801033-8 правительство внесло в парламент в декабре 2024 года.

В соответствии с законом, оператором системы станет Федеральная антимонопольная служба. Правительство утвердит положения о системе, где будут определены ее задачи, принципы работы, функции пользователей и список поставщиков информации.

Система позволит агрегировать сведения о торгах, хозяйствующих субъектах и предпринимательской деятельности на товарных рынках, а также иную информацию, определяемую правительством.

В пояснительной записке указано, что для ежедневного мониторинга информации планируется использовать искусственный интеллект: "Цифровизация и автоматизация процесса выявления признаков заключения и реализации антиконкурентных соглашений посредством внедрени‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌я функционала по ежедневному автоматическому сканированию сведений о всех проводимых торгах с помощью элементов искусственного интеллекта и риск-ориентированного подхода позволит обеспечить значительную экономию бюджетных средств, исчисляемую в миллиардах рублей, за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов".

Создание системы потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 241 млн рублей, которые уже заложены в федеральный бюджет на 2025 год, говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

ФАС в пояснительных материалах также отмечает, что принятие закона позволит пресечь антиконкурентные соглашения, прежде всего в секторе государственного и муниципального заказа, когда при картельных соглашениях контракты заключаются по начальной цене или с минимальным снижением. В то время как наличие конкуренции приводит к значительному снижению цен на контракты.

Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.