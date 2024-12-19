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В Думу внесли законопроект об использовании ИИ в борьбе с антиконкурентными сделками

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 801033-8, который прописывает правовые основы создания государственной информационной системы (ГИС) по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений. Для ежедневного сканирования информации планируется использовать искусственный интеллект (ИИ).

Это поправки к закону "О защите конкуренции".

"Цифровизация и автоматизация процесса выявления признаков заключения и реализации антиконкурентных соглашений посредством внедрения функционала по ежедневному автоматическому сканированию сведений о всех проводимых торгах с помощью элементов искусственного интеллекта и риск-ориентированного подхода позволит обеспечить значительную экономию бюджетных средств, исчисляемую в миллиардах рублей, за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Федеральная антимонопольная служба также отмечает, что принятие закона позволит пресечь антиконкурентные соглашения, прежде всего в секторе государственного и муниципального заказа, когда при картельных соглашениях контракты заключаются по начальной цене или с минимальным снижением. В то время как наличие конкуренции приводит к значительному снижению цен на контракты.

Согласно тексту законопроекта, оператором системы будет ФАС. Правительство утвердит положение о ГИС, где определит задачи, принципы работы, функции пользователей, их полномочия, а также перечень поставщиков и видов информации.

Создание системы потребует дополнительных расходов бюджета в размере 241 426 400 рублей, которые предусмотрены в федеральном бюджете на 2025 год, говорится в финансово-экономическом обосновании.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

ГИС Правительство ФАС Госдума
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