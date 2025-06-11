Новак провел совещание о проектах по переработке и сжижению газа в Ленобласти

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак в среду провел совещание по развитию проектов по переработке и сжижению газа в Ленинградской области, говорится в сообщении на сайте правительства.

Участие в нем приняли представители нефтегазовых компаний, Минэкономразвития, Минэнерго, Минфина, властей субъекта, председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Иные подробности состава участников, а также повестка обсуждения не приводятся.

Новак в ходе рабочей поездки в Ленинградскую область также провел встречу с ее губернатором Александром Дрозденко и ознакомился с ходом строительства газоперерабатывающего комплекса.