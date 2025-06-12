Многоквартирный дом загорелся в подмосковном Красногорске

Эвакуированы 50 человек

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в многоквартирном доме в Красногорске, открытое горение ликвидировано, из подъезда эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Московской области в четверг.

"В поселке Нахабино (Красногорский городской округ - ИФ) на улице Королева произошел пожар в 8-э‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌тажном жилом доме. Загорелся магазин на 1 этаже. Пожарные организовали эвакуацию жильцов и тушение. Из подъезда эвакуировали 50 человек, из них 15 детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар локализован на 80 кв. м, ликвидировано открытое горение. К тушению привлечены 18 спасателей, задействовано 4 единицы техники. Позже поступило сообщение, что пожар полностью потушен, и пострадавших нет.