Red Wings приостановила рейсы в Израиль до субботы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings приостановила все рейсы в Израиль, запланированные до 10 утра по московскому времени 14 июня, сообщил перевозчик.

Ночной рейс в Тель-Авив был направлен в запасной аэропорт, в настоящее время самолет уже приземлился в Москве.

"Мы приносим извинения пассажирам, полностью компенсируем билеты, а также предложим альтернативные маршруты, когда это позволят требования безопасности. Мы внимательно следим за ситуацией и вернемся к полетам, как это будет возможно", - добавили в компании.

Российские авиакомпании вынуждены скорректировать расписание рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Израиля и Ирана, сообщила ранее Росавиация. Маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока планируются в обход.

Рейсы в Израиль выполняют Red Wings (Тель-Авив и Эйлат) и "Азимут" (Тель-‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Авив), в Тегеран - "Аэрофлот". Последний ранее сообщил об отмене полетов в столицу Ирана, а также корректировке ряда других маршрутов, в том числе в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале: они будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана. Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа.

Кроме того, "Аэрофлот" отменил рейс SU520/521 Москва - Дубай - Москва за 13 июня. Пассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777.