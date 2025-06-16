Правительство РФ обсудит исполнение бюджета за I квартал 2025 года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В понедельник состоится очередное заседание правительства РФ.

Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, на заседании планируется рассмотреть вопрос об исполнении федерального бюджета за I квартал 2025 года.

Кроме того, в повестку включен вопрос о законопроекте, вносящем изменения в закон о государственной регистрации имущества. Проект ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​направлен на установление возможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Еще одним вопросом в повестке значится утверждение технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Члены правительства обсудят ряд других вопросов.