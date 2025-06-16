Штрафы до 20 тыс. руб. предлагается взимать с тех, кто не сообщает военкомату о переезде

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправки, согласно которым, если человек не сообщил в военкомат о переезде на новое место, ему будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч.

Так, ответственность последует за "несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией".

В варианте первого чтения штраф предлагалось взимать штраф в случае, когда человек не сообщает о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией.

Поправка одобрена ко второму чтению проекта закона (840347-8). Он предлагает взимать за подобное штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, внося изменения в статью 21.5 КоАП РФ, дополняя ее частью 2.1.

В пояснительной записке отмечается, что проведенный Минобороны России анализ показал, что в 2023 году к административной ответственности ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​по указанной статье по различным основаниям были привлечены более 47 тыс. человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тыс. человек, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тыс. человек.

Основное количество совершенных административных правонарушений связано с несообщением гражданами в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтверждённое регистрацией.

В настоящее время размер административного штрафа за такое правонарушение составляет от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

"По нашему мнению, установленный размера штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. "Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету", - говорится в пояснительной записке.

На заседании комитета предложили рассмотреть законопроект на пленарном заседании Госдумы 24 июня.

Авторами проекта закона стала группа депутатов, в основном состоящая из членов комитета по обороне.