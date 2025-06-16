Рябков заявил, что Иран действует в рамках права на самооборону

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что происходящее между Израилем и Ираном вызывает тревогу, отметив, что в сложившейся ситуации Иран действует в рамках права на самооборону.

"Происходящее вызывает большую тревогу, МИД России не просто внимательно следит за происходящим, но находится в контакте со сторонами. Мы публично призвали всех к сдержанности, мы, безусловно, осудили неспровоцированную силовую акцию в нарушение принципов и норм устава ООН со стороны Израиля", - сказал он журналистам в Москве в понедельник.

"Мы считаем, что Иран в этой ситуации действует в рамках права на самооборону", - подчеркнул Рябков.

Он отметил, что обсуждения в эти дни проходят в Нью-Йорке и в Вене, где идет специальная сессия совета управляющих МАГАТЭ, "поскольку потенциально опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всех и это повод для озабоченности всего международного сообщества".

"Кроме этого, мы, конечно же, наблюдаем за тем, как реагируют мировые рынки на происходящее. Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить, прежде всего, Западный Иерусалим. Этот призыв мы обращаем к израильскому руководству, от этого в решающей степени зависит то, что будет происходить дальше", - сказал замминистра.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, как в Москве оценивают угрозы перекрытия Ормузского пролива.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.