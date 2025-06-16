Москва анализирует все источники информации о нанесенном Ирану уроне

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Москва анализирует возможный урон, нанесенный ядерной инфраструктуре Ирана, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы анализируем все доступные источники информации. Разумеется, наши люди тоже находятся в Иране, они отслеживают происходящее", - сказал он жур‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​налистам в Москве, отвечая на вопрос, есть ли понимание того, насколько серьезный урон был нанесен ядерной инфраструктуре Ирана.

"Еще раз: расчеты Израиля перевернуть доску с тем, чтобы потом фигуры были расставлены по-новому, этим расчетам сбыться не суждено", - подчеркнул Рябков.